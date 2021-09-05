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Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

05.09.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre 100 bin kişide koronavirüs vaka haritasını açıkladı. Bakan Koca, "21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." açıklamasını yaptı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 148,33, Ankara’da 194,96, İzmir’de 43,30 oldu.

Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İllere göre haftalık vaka haritasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. 21-27 Ağustos'ta Kovid-19 vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat'ta arttı.

İŞTE 21-27 AĞUSTOS HARİTASI

VAKA

EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, en çok artan illeri, "Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli." sözleriyle duyurdu.

10 il

Son Dakika: 12 yaş ve üstü için aşı randevuları tanımlandıSon Dakika: 12 yaş ve üstü için aşı randevuları tanımlandı


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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