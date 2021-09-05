Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İllere göre haftalık vaka haritasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. 21-27 Ağustos'ta Kovid-19 vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat'ta arttı.

İŞTE 21-27 AĞUSTOS HARİTASI

EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, en çok artan illeri, "Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli." sözleriyle duyurdu.

21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/g9UkXZYRR8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2021



