Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

20-26 Kasım arası haftalık vaka haritası açıklandı. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre artan 10 il Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu.

20-26 Kasım haftalık vaka haritası:



Vaka yoğunluğu artan 10 il



20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne. pic.twitter.com/xWvDB5eVJx — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2021



