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Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

05.12.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka haritasını ve bir önceki haftaya göre vaka yoğunluğu artan 10 ili açıkladı.

Son Dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

20-26 Kasım arası haftalık vaka haritası açıklandı. Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre artan 10 il Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne oldu.

20-26 Kasım haftalık vaka haritası:

il1

Vaka yoğunluğu artan 10 il


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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