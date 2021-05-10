Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da görüldü.

İLLERİN GEÇEN HAFTAKİ VAKA YOĞUNLUĞU

24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklanmıştı. En çok vaka görülen iller İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli olurken en az vaka Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van illerinde görülmüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı;



İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA HARİTASI



