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  4. SON DAKİKA | İmamın doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! Bakan Koca net konuştu: Şüphe duyarsak...

SON DAKİKA | İmamın doktorlarla ilgili sözleri tepki çekmişti! Bakan Koca net konuştu: Şüphe duyarsak...

11.07.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrası hekimlerin 2 günlük görev bırakmasıyla ilgili bir imam, cuma hutbesinde doktorları hedef alarak "Sen vardın hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki, "Git bugün grevdeyim." Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim" demişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, soruşturma başlatılan imamla ilgili olarak açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Konya'da doktor Ekrem Karakaya, görevi başında başka bir hastanede görevli güvenlik görevlisi tarafından silahla öldürülmüştü. Bu olay sonrası Türkiye'de hekimler acil servisler dışında 2 günlük görev bırakma eylemi yaptılar. Doktorların görev bırakmasıyla ilgili Konya'da görevli bir imam, cuma hutbesinde "Sen vardın hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki, 'Git bugün grevdeyim.' Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim" demiş ve söz konusu ifadeler büyük tepki toplamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyanet İşleri Başkanlığının soruşturma başlattığı imamla ilgili olarak açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

EKREM KARAKAYA GÖREVİ BAŞINDA KATLEDİLDİ

6 Temmuz'da Konya'da kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya, görevi başında başka bir hastanede görevli güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Ardından saldırgan silahla intihar etmişti. Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası doktorlar, acil servisler dışında 7-8 Ekim'de görev bırakmışlardı.

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Öldürülen doktor Ekrem Karakaya

SON DAKİKA: Konya'daki dehşet tüm Türkiye'yi ağlattı! Ekrem Karakaya'nın katili, güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay çıktı Konya'daki dehşet tüm Türkiye'yi ağlattı! Ekrem Karakaya'nın katili, güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay çıktı

CAMİ İMAMINDAN AKILALMAZ SÖZLER: ÖLDÜRMEZ MİSİN, DÖVMEZ MİSİN?

8 Ekim'de Konya'da bir camide imam, cuma hutbesinde doktorların görev bırakmasıyla ilgili olarak "Sen vardın hastaneden boş döndün, iğne yapılacak, oğlun ölecek elinde. Doktor da dedi ki, 'Git bugün grevdeyim.' Öldürmez misin, dövmez misin, sövmez misin? Buna fırsat vermeyelim" demiş ve sözleri tepki çekmişti. Söz konusu sözler sonrası Konya Valiliği, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ile Diyanet İşleri Bakanlığından açıklama gelmiş ve imamla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

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Doktorlarla ilgili tepki çeken sözler: Doktorlarla ilgili tepki çeken sözler: "Öldürmez misin, dövmez misin?" Valilik bu sözlerin ardından harekete geçti

"ŞÜPHE DUYARSAK BİZ DEVREYE GİRERİZ"

Söz konusu imamın açıklamalarıyla ilgili olarak Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştu.

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Altaylı'nın “Bu çok açık bir şekilde toplumda kin ve düşmanlığı tahrik suçu. Toplumun bir kesimini hedef gösterme suçu. Müfettişe değil, savcılığa şikayet etmek gerekmez mi? Bakanlığınızın müdahil olması gerekmez mi?” diye sorusunu yönelttiği Bakan Koca şunları ifade etti:

“Fatih Bey, Konya’da şehit edilen doktor kardeşimiz bir kahraman. 8 çocuklu, fakir bir ailenin evladı. Bin bir zorlukla yetiştirilmiş bir hekim. Ailesini ziyaret ettim. Hekime yönelik şiddetin acısını en derin şekilde yaşıyoruz, görüyoruz. Bu konularda en ufak bir şüpheniz olmasın. Dediğim gibi ben soruşturmanın açığa alınarak sürdürülmesinden yanayım. Savcılığa Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunma konusunu gidişata göre değerlendireceğim. Yani gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye gireriz.”

"HEKİM HATASINDA KASIT YOKSA BAKANLIK ÜSTLENECEK"

Ayrıca, hekimlerin kendilerini ihmal edilmiş, terk edilmiş, umursanmaz hissedildiği yönündeki soruyla ilgili Bakan Koca şöyle konuştu:

“Tam aksine. Bakın mesela malpractice davaları vardı. Sağlık sistemimizdeki başarıyı, hekimlerin tedavi başarısını engelleyecek duruma gelmişti. Bunu Batı ülkelerindeki gibi doktorların kendilerini sigorta ettirerek çözmeleri gerektiğini söyleyenler oldu. Biz bunu devlet olarak üstlendik. Hekimlerin üzerindeki baskıyı kaldırmak için gerekli çalışmaları yaptık. Kasıt olmadıkça hekime rücu edilmemeyi sağladık. Bir tazminat var ise bunu devlet ödeyecek ve hekime gidilmeyecek. Kasıtı da mahkeme kararına bağladık. Mahkeme ‘Kasıt vardır’ demedikçe kasıt yoktur şeklinde yönetmelik yaptık. Kurul karar vermeyecek. Ancak mahkeme kasıt ya da görevi kötüye kullanma vardır derse kurul devreye girecek ve kastın ağırlığına kusur durumuna kurul karar verecek.”

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya Fahrettin Koca
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