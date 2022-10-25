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  4. SON DAKİKA | İmamoğlu ile Şadi Yazıcı arasında gergin anlar! İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı: Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA | İmamoğlu ile Şadi Yazıcı arasında gergin anlar! İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı: Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

25.10.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ekrem İmamoğlu ile Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı atıştı, gergin dakikalar sosyal medyada gündem oldu! AK Partili isimlerden Şadi Yazıcı'ya destek geldi. İSKİ'nin organizasyonunda söz alan Şadi Yazıcı'nın sözleri protesto edilince ortalık bir anda gerildi. Ekrem İmamoğlu, Yazıcı için 'Bu arkadaş buraya ortamı germeye gelmiş' dedi. İHA'ya göre Şadi Yazıcı saldırıya uğradı. Yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katıldığı İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde gerginlik çıktı. Konuşması sırasında başlayan protesto Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın ayrılışı sırasında arbedeye dönüştü. Yazıcı'nın ayrılmasının ardından kürsüde konuşan İmamoğlu ise, "Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir ancak dinlemenizi isterdim. Tuzağa düşmeyeceksiniz" dedi.

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SALONDAN TEPKİ SESLERİ YÜKSELDİ

DHA'nın haberine göre İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı katıldı.

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Yazıcı konuşmasında geçmiş döneme atıfta bulunarak Kadir Topbaş'a teşekkür etti. Yazıcı, "1998 yılında projenin birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de teşekkür ediyorum" dedikten sonra salondan tepki sesleri yükseldi. İmamoğlu ayağa kalkarak salondakilere sakin olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ancak alkışlı ve yuhalamalı tepki devam etti.

ARBEDE YAŞANDI

Yazıcı protestoculara, "Ben üç dönemdir belediye başkanıyım, 280 bin Tuzlalının belediye başkanına saygınız bu mu" diye seslendi. Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Tuzla için yaptıklarını sayarak "Bu protestonuzu kınıyorum" ifadesini kullandı. Kürsüden inerek salondan ayrıldığı sırada programa katılan bir grup peşinden ilerledi. Korumalar ve grup arasında itişmeler yaşandı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı protestolar sonrası Yazıcı makam aracına binerek uzaklaştı.

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Şadi Yazıcı'nın ayrılmasının ardından kürsüde konuşan İmamoğlu ise, "Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir ancak dinlemenizi isterdim. Tuzağa düşmeyeceksiniz" dedi.

İMAMOĞLU: BİR SIKINTISI VAR

Yazıcı'yı suçlayan İmamoğlu, " Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor" diye konuştu.

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İHA: YAZICI'YA SALDIRDILAR

İHA'ya göre ise konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya törene katılan bazı kişiler saldırdı. Yazıcı, makam aracına binerek oradan uzaklaşırken şahıslar, Yazıcı’yı aracına kadar takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu şadi yazıcı

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