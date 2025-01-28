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  4. Son dakika | İmamoğlu'na peş peşe soruşturmalar: İfadeye çağrıldı! Günü ve saati belli oldu

Son dakika | İmamoğlu'na peş peşe soruşturmalar: İfadeye çağrıldı! Günü ve saati belli oldu

28.01.2025 13:26
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Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu iki soruşturmadan ifadeye çağrıldı. İBB Başkanı cuma günü saat 09.00'da ifade verecek.

Son dakika | İmamoğlu'na peş peşe soruşturmalar: İfadeye çağrıldı! Günü ve saati belli oldu

Son dakika haberi: İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma açılmıştı. İmamoğlu'na ayrıca dünkü 'Turpun Büyüğü' adlı basın toplantısında bilirkişi S.B. hakkındaki konuşması nedeniyle de soruşturma açıldı.

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İKİ AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ’İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in tehdit edilmesi’ ve ’bir kısım soruşturmalarda görevli bilir kişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 31 Ocak tarihinde savunmasının alınması amacıyla ifadeye çağrıldı.

İmamoğlu'nun cuma günü saat 09.00'da ifade vermeye gideceği öğrenildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
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