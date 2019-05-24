Son dakika: İmamoğlu'nun 'borç ve israf' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

3 yıllık süreçte, toplamda 460 iş kaleminin yapımı ile 36 personelin 3 yıllık maaşlarının yanı sıra lisans ücretleri, teknik ekipman, yazılım geliştirilmesi, eğitimler ve bu kapsamdaki satın almaları da içeren işlerin tamamına ödenen ücreti web sitesine ödenen ücret olarak nitelemek büyük bir yalandır.

“Web sitesi için 3 yılda 80 milyon TL harcanmış”

İBB Genel Sekreteri’nin üç aracı yoktur sadece 1 araç tahsis edilmiştir.

“Bir genel sekreterin 3 arabası olur mu ya? Yazlık, kışlık, baharlık”

753 milyon TL kamu zararı, hiçbir Sayıştay raporunda mevcut değildir. Sayıştay raporuna göre, 108.313 TL söz konusudur. Hukuki süreç devam ediyor.

İBB tarafından yapılan açıklamada iddialar ve iddialara verilen yanıtlar şöyle:

"Son 6 yılda sadece tek bir müdürlükte fikir projesi olarak hazırlanan ama uygulanmayan fikir projelerine 226 milyon TL harcanmış’

Fikir projeleri gerçekleştirmek israf değil tam aksine israfı önlemek için yapılan çalışmalardır.

Son 6 yılda tek bir müdürlükte değil İBB’nin tüm birimlerinde 150’den fazla fikir projesi çalışılmış ve birçoğu uygulanmış olup tamamına ödenen ücret iddia edilen 226 milyon TL değil 50 milyon TL civarındadır.

“İSKİ'de 124 yöneticiye 874 makam aracı düşüyor”

İddia kesinlikle asılsızdır. Tüm İSKİ çalışanlarının işlerini yerine getirmek için kullandığı araçlar makam aracı olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır. İSKİ’de 132 yönetici ve iç denetimci vardır ve farklı segmentlerde 132 adet makam aracı bulunmaktadır.

“İBB'de 643 yöneticiye 1717 makam aracı”

İBB’nin kiralık araç sayısı 1798’dir. İBB’de makam aracı olarak hizmet veren farklı segmentlerdeki toplam araç sayısı 643 değil, 120’dir. Bu rakama yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için kullanılan araçlar da dahildir. Diğer araçlar; ambulans, böcek ilaçlama, cenaze işlemleri vb. İşler için kullanılmaktadır.