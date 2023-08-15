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  4. Son dakika | İmamoğlu "Tarihi sorumluluk olarak görüyorum" diyerek duyurdu! Tüm Türkiye'ye çağrı yaptı: Çok konuşacak İstanbul ve seçim mesajları

Son dakika | İmamoğlu "Tarihi sorumluluk olarak görüyorum" diyerek duyurdu! Tüm Türkiye'ye çağrı yaptı: Çok konuşacak İstanbul ve seçim mesajları

15.08.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu, CHP'de süregelen 'değişim' tartışmalarının seyrini etkileyecek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyasi hayatının en önemli amacını dile getiren İmamoğlu ayrıca 2024'teki yerel seçimleri işaret ederek "Tüm vatandaşlarımızı demokrasimizi yeniden yeşertmek ve şehirlerimize en güçlü şekilde sahip çıkmak için beraber yol yürümeye davet ediyorum" dedi.

Son dakika | İmamoğlu "Tarihi sorumluluk olarak görüyorum" diyerek duyurdu! Tüm Türkiye'ye çağrı yaptı: Çok konuşacak İstanbul ve seçim mesajları

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2023 seçimlerinin hemen ardından 'değişim' rüzgarını başlatması CHP'de tartışmaları beraberinde getirdi. Bu süreçte İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olacağı yönünde değerlendirmeler de yapıldı. İmamoğlu izleyeceği yol haritasıyla ilgili İstanbul ve Türkiye'ye seslenmek üzere kameralar karşısına geçti. Konuşmasında "İstanbul'un bu devasa sorunlarını çözmek aynı zamanda Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözüleceğinin de bir sınav yeridir" diyen İmamoğlu, "İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür. Bu nedenle ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"30 YILIN EN YÜKSEK ENFLASYONUNU YAŞATTILAR"

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Uzun zamandır gerçek enflasyona baktığımızda insanlarımızın mutfağının 3 haneli enflasyonu yaşadığı bir gerçek. Seçim sonrasında sadece temmuz ayında 30 yılın en yüksek aylık enflasyonunu yaşattılar. Hükümet yetkilileri vatandaşı sık sık tasarrufa davet ederken iki kamu bankasının üç yılda reklam harcaması tam 2 milyar lira. Kamu bankalarının İBB'mize 4,5 yıldır tek bir kuruş krediyi vermediğinin altını çizerim. Tasarruf sadece vatandaştan istenmez. 2023'te hedeflenen toplam vergi, ek vergilerle ülkemizde 4 trilyon 270 milyar lira yükseltildi.

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"YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ FARK 8 KATINA ÇIKTI"

İktidarın ekonomik tercihlerinin sonunda toplumun en zengin yüzde 20'lik kısmı toplam gelirden aldığı payın arttığını görüyoruz. Bu yıl yüzde 20'lik kesimin payının yüzde 48'e ulaştığını tespit ediyoruz. Buna karşı en yoksul yüzde 20'nin aldığı pay ise ne yazık ki yüzde 6'ya geriledi. Yani zenginle yoksul arasındaki fark ülkemizde tam 8 katına çıkmış durumda. Bu iktidar zenginin cebini tıka basa doldururken halkımızı açlığa, çaresizliğe mahkum etmeye devam ediyor.

Siyasi hayatımın en önemli amacı vatandaşımızı bu çaresizlikten kurtarmak, onlara yeni ufuklar sunmaktır. Bu mücadeleyi son 4,5 yılda İBB Başkanı olarak verdim. Bu aynı zamanda bir demokrasi mücadelesiydi. Geçen 4 yılda İBB iktidarın baskılarına karşı en üst seviyede direncin simgesi oldu. Saraçhane, hukuksuz seçim iptaline ve içi boş 'ahmak' davası benzeri siyasi davalara karşı bir güçlü demokrasi meydanına dönüştü.

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"ÖNCÜLÜĞÜ TARİHİ BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUM"

Mayıs seçimlerinden sonra iktidarın muhalefeti tasfiye çabalarına en güçlü karşı duruş başta İBB olmak üzere ülkemizin metropollerinde gerçekleşecek. 31 Mart 2024 mahalli seçimlerinde tüm vatandaşlarımızı demokrasimizi yeniden yeşertmek ve şehirlerimize en güçlü şekilde sahip çıkmak için beraber yol yürümeye davet ediyorum. İBB Başkanı olarak diğer belediye başkanlarımızla omuz omuza bu demokrasi mücadelesinin öncülüğünü tarihi bir sorumluluk olarak görüyorum.

"İSTANBUL'U KAZANAN SİYASETTE ÇOK ÖNEMLİ BAŞKA NOKTALARA ULAŞABİLİR"

"İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır." Ben bu sözü çok önemsiyorum. İstanbul'u kazanan bir belediye başkanı milletin tanıdığı fırsatı iyi değerlendirirse bu başarı onu ulusal ve uluslararası siyasette çok önemli başka noktalara taşır. Ama ben, "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" sözünü sadece seçim galibiyeti olarak da görmüyorum. Bence İstanbul, Türkiye'nin gelecek tahayyülünün hayata geçtiği şehir olmalıdır. 16 milyon vatandaşımızın şehirlerinin eşit hissedarı olduğu bir anlayışın hakim olması gerekmektedir.

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"KENDİMİ İSTANBUL İLE MÜHÜRLÜ KABUL EDİYORUM"

İstanbul'un bu devasa sorunlarını çözmek aynı zamanda Türkiye'nin sorunlarının nasıl çözüleceğinin de bir sınav yeridir. Tam da bu nedenle benim anladığım şekliyle İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmaktır. Biz İstanbul'u kalkındırmak Türkiye'yi kalkındırmaktır şiarıyla iş yaptık. İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri mühürlüdür. Bu nedenle ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum.

Hayatım boyunca bir koltuğa değil, sürekli bir misyona aday oldum. Bugün bu misyon Türkiye'nin yeni bir siyaset ve yönetim anlayışına kavuşturulması misyonudur. Adaletin, bölgemizin ve dünyaya ilham kaynağı olacak özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün ve güçlü bir devletin yeniden tesisi benim öncelikli hedefimdir.

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Ekrem İmamoğlu

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