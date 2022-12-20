Son dakika | İmamoğlu tek cümleyle kulisleri hareketlendirdi! Ankara'da Kılıçdaroğlu ile verdiği kare çok konuşulacak: Akıllara Akşener'i getirdi

Son dakika haberi: Geçtiğimiz hafta hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu dün akşam arayarak bugünkü grup toplantısına davet etti. İmamoğlu, toplantı öncesi Kılıçdaroğlu'nu makam odasında ziyaret etti.

"GÜZEL BİR GÜN OLACAK"

Kılıçdaroğlu'ya görüşmesi öncesi İmamoğlu basın mensuplarına kulisleri hareketlendiren tek bir cümle kullanarak "Güzel bir gün olacak” demekle yetindi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR

İmamoğlu ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Bugün CHP Grup Toplantısı için Ankara'dayım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Bu süreçte, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıktığı için teşekkürler."

AKŞENER'DEN SONRA...

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kucaklaşarak poz vermesi akıllara geçen hafta İmamoğlu-Meral Akşener'in kucaklaştığı anın fotoğrafını getirdi. İmamoğlu'nun Saraçhane daveti üzerine yola çıkan Meral Akşener, mahkeme kararını duyduğunda İmamoğlu'na sarılmış, akşamki ve ertesi günkü mitingde de İmamoğlu'na güçlü destek vermişti.