Son dakika | İmamoğlu ve Yavaş'a aynı cümlede sert sözler! "Bu kafa normal bir kafa değil"

Ülkü birliğiyle aşılamayacak engel yoktur. Önemli ve kayda değer bir sonuç da ortak alfabe konusunda alınmıştır. Bu gelişme tarihi bir adımdır, makus talihin ters döndüğünün işaretidir, Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir. Ortak Türk alfabesi Türk Birliği'nin cemresidir.