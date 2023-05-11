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  4. Son dakika | İnce'nin kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama! O şarkıyı paylaşarak çağrısını yineledi: Artık bir kenara bırakalım

Son dakika | İnce'nin kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama! O şarkıyı paylaşarak çağrısını yineledi: Artık bir kenara bırakalım

11.05.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Seçimlere 72 saatten az süre kala Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından peş peşe açıklamalar geliyor. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin kararıyla ilgili ilk açıklamayı yaparken bir de çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında yer verdiği şarkı da dikkatlerden kaçmadı. Muharrem İnce'nin 'Halil İbrahim sofrası' açıklaması yeniden gündeme geldi.

Son dakika | İnce'nin kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama! O şarkıyı paylaşarak çağrısını yineledi: Artık bir kenara bırakalım

Son dakika haberi: Muharrem İnce kritik bir kararla 14 Mayıs'a 3 gün kala cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. İnce'nin kararına ilişkin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak bir mesaj geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BUYURSUN LÜTFEN GELSİN"

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" sözleriyle çağrıda bulundu.

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'HALİL İBRAHİM SOFRASINA DAVET EDİLMEDİK' DEMİŞTİ

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına Barış Manço'dan 'Halil İbrahim Sofrası' şarkısını eklemesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu adaylığıyla beraber diğer partilere sık sık "Halil İbrahim Sofrasına davet" çağrısında bulunmuştu.

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Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi Memleket Partisi genel merkezinde ziyaretinin ardından İnce şu açıklamayı yapmıştı:

“Halil ibrahim sofrasına davet edilmedik, odada davet edilmedik. Ama basının önünde davet edildik. Dostlar alışverişte görsün ziyaretiydi."

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