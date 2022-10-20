SON DAKİKA | İngiltere'de Liz Truss dönemi sadece 1,5 ay sürdü! Marulla kıyaslayıp anket yapmışlardı; Başbakan Truss istifa etti

Son dakika: İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti. Eylül ayı başında göreve gelen Truss, 45 gün sonra istifa etmiş oldu. Liz Truss için tehlike çanları bu hafta başında adeta pik yapmıştı. Henüz 1,5 ay önce göreve başlayan Truss'ın sayılı günleri olduğunu öne sürülüyordu.

MANŞETLERDEN ÇOK SERT YÜKLENMİŞLERDİ: 'BİR MARULUN RAF ÖMRÜNE SAHİP'

İngiltere'nin saygın dergisi The Economist, Liz Truss'a 'Bayan Buzdağı' şeklinde hitap etti ve kariyerinin 'bir marulun raf ömrüne' sahip olduğunu belirtmişti.

MARUL'LA KIYASLAYIP ANKET BİLE YAPTILAR!

Buna karşılık diğer bir yayın kuruluşu olan Daily Star da canlı yayın başlatarak hanginin daha önce 'bozulacağını' izleyiciyle paylaşmaya başladı. 35 gün içinde Truss'un görevden ayrılacağına dair bahislerin oranı 6-1 olmuştu.

TRUSS'TAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Truss, Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde yaptığı açıklamada, büyük bir ekonomik ve uluslararası istikrarsızlık döneminde göreve geldiğini belirterek, aileler ve işletmelerin faturalarını nasıl ödeyecekleri konusunda endişeli olduğunu kaydetti.

Bunu değiştirme yetkisiyle görevi devraldığını belirten Truss, şu anki durum göz önüne alındığında, seçildiği bu görevi yerine getiremeyeceğini kabul etti.

İSTİFASINI İNGİLTERE KRALI 3. CHARLES'A SUNDU

Truss, istifasını sunmak için İngiltere Kralı 3. Charles'la görüştüğünü aktardı.

Liz Truss, parti içerisinde gelecek hafta tamamlanacak bir liderlik seçimi olacağını ve yeni başbakan seçilene kadar görevinde kalacağını aktardı.

İSTİFA BASKISI ALTINDAYDI

İngiliz hükümeti, 23 Eylül'de ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak, sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez bütçe düzenleme planı kapsamındaki vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak, Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden almış, yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

Liz Truss, ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemiş; ancak, Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar başlamıştı.

