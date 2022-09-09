SON DAKİKA | İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti! Ülkede 10 günlük yas başladı

Son dakika haberi... Sağlık durumundan endişe edildiği gerekçesiyle tıbbı gözetim altına alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm haberi dünyada büyük yankı uyandırırken ülkede 10 günlük yas başladı. Elizabeth'ten sonra tahta oğlu Charles geçti. Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük oğlu olan Kral Charles'ın bir sonraki varisi ise Cambridge Dükü Prens William olacak. William'dan sonra ise oğlu prens George tahtın varisi olacak.

"KRALİÇE HUZUR İÇİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ"

Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kraliçe sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

10 GÜNLÜK YAS BAŞLADI

İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkede 10 günlük ulusal yas tutulmaya başlandı. Kraliyet konutları ve hükümet binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, kültür ve spor etkinlikleri iptal edilmeye başlandı. Kraliyet Ailesi, resmi internet sitesini geçici olarak kullanıma kapattı. Kraliçe'nin ölümü üzerine başlayan ulusal yasın, cenaze töreni gerçekleşene kadar sürmesi bekleniyor.

Kraliçe'nin cenazesinin önce İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na taşınması ve burada 5 gün kalması bekleniyor. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte tahtın varisi olan Galler Prensi Charles'ın ilerleyen günlerde resmi planları imzalaması bekleniyor. Ayrıca İngiltere hükümetinin, gündemin odağının Kraliçe'de kalmasını sağlamak amacıyla, mecbur kalmadıkça herhangi bir önemli karar veya duyuru yapması beklenmiyor.

YASIN ARDINDAN TAÇ GİYME TÖRENİ YAPILACAK

Yasın ilk gününde Londra'daki Hyde Park ve Tower Hill'de tören, silah selamı ve ulusal bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması bekleniyor. İlerleyen günlerde Kral Charles'ın başbakanla ilk görüşmesini yapması ve İngiliz Milletler Topluluğu'na seslenen bir konuşma yapması planlanıyor. 10 günlük yasın bitmesinden sonra Kral Charles'ın taç giyme törenlerinin yapılması planlanıyor.

WILLIAM VE GEORGE TAHTIN VARİSİ

Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük oğlu olan Kral Charles'ın bir sonraki varisi ise Cambridge Dükü Prens William olacak. William'dan sonra ise oğlu prens George tahtın varisi olacak.

YENİ KRALDAN AÇIKLAMA

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamasında "Sevgili annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü benim için ve tüm aile bireyleri için büyük üzüntüye yol açmıştır." diyen Kral Charles, hem bir kraliçenin hem de "çok sevilen bir annenin" yasını tuttuklarını ifade etti.

Kral Charles, yas ve tahtın değişimi süresince Kraliçe Elizabeth'e duyulan saygı ve sevginin kendilerine teselli olacağını belirtti.

ÖLÜM İLANI ASILDI

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayının kapısına ölüm ilanı asıldı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI LİZ TRUSS'TAN AÇIKLAMA

Truss, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Downing Street'te yaptığı konuşmada "O, bizim en uzun süre hüküm süren hükümdarımızdı. 70 yıl boyunca böyle bir haysiyet ve zarafetle liderlik etmek olağanüstü bir başarıdır." diye konuştu.

Truss "Kraliçe 2. Elizabeth, modern İngiltere'nin üzerine inşa edildiği kayaydı. Ülkemiz onun saltanatı altında büyüdü ve gelişti. İngiltere, onun sayesinde bugün büyük bir ülke." değerlendirmesini yaptı.

2'nci Elizabeth'in hem ülke içinde hem tüm dünyada sevilen ve hayranlık duyulan bir şahsiyet olduğunu vurgulayan Truss, "O, benim için kişisel bir ilham kaynağı oldu." dedi.

Truss, Kraliçe'nin 96 yaşında dahi görevlerini ihmal etmeyerek kendisini 15'inci başbakan olarak atadığına dikkati çekti.

2'nci Elizabeth'in 100'den fazla ülkeyi ziyaret ettiğini ve dünya çapında milyonlarca insanın hayatına dokunduğunu dile getiren Truss, "Önümüzdeki zor günlerde onun ömrü boyunca ettiği olağanüstü hizmeti kutlamak için Birleşik Krallık, 'Commonwealth' ve dünyadaki dostlarımızla bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Truss, bin yıldan fazla süredir olduğu gibi tacın yeni hükümdara, oğlu 3. Charles'a geçtiğini belirterek, "Kral'ın ailesiyle birlikte annesinin yasını tutuyoruz. Yas tutarken bir halk olarak bir araya gelip onun şimdi hepimiz için taşıdığı müthiş sorumluluğu üstlenmesine yardım etmek için onu desteklemeliyiz. Ona sadakatimizi ve bağlılığımızı sunuyoruz." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Truss, sözlerini "Tanrı, Kral'ı korusun." diyerek bitirdi.

KRALİÇE, KOVİD-19'A YAKALANMIŞTI

İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

KRALİÇE ELİZABETH, CAMİLLA'NIN "KRALİÇE" OLMASINI İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti.

Kraliçe, İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" unvanını elde etmişti.

DÜNYA LİDERLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Ölüm haberinin ardından çok sayıda dünya lideri Kraliçe II. Elizabeth için taziye mesajı yayınladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılan açıklamada, "Liderliği ve bağlılığı nedeniyle dünya çapında takdir edilen Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth’in vefatından dolayı derinden üzüldüm. Benim için iyi bir arkadaştı. BM’nin onlarca yıllık değişimi boyunca güven verici bir varlık gösterdi. Onun ömrü boyunca sarsılmaz bağlılığı hep hatırlanacak" ifadeleri kullanıldı.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in 70 yıla aşkındır İngiliz ulusunun devamlılığını ve birliğini temsil ettiğini belirtti.

Macron,"Onu, Fransa'nın dostu, ülkesine ve asrına iz bırakan iyi kalpli bir kraliçe olarak hatırlıyorum." ifadesini kullandı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kraliçe 2. Elizabeth'in anısına Eyfel Kulesi'nin ışıklarının bu gece söndürüleceğini açıkladı.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, ’’Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünden derinden üzüldüm. 70 yılı aşkın bir süredir özverili liderliğin ve kamu hizmetinin örneklerini oluşturdu. Kraliyet Ailesine, NATO Müttefiklerimiz Birleşik Krallık, Kanada ve İngiliz Milletler Topluluğu halkına en derin taziyelerimi sunuyorum’’ açıklamasında bulundu.

ABD

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısı düzenlediği sırada, Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında öldüğünün açıklanması üzerine taziyelerini bildirdi.

Jean-Pierre, "Dualarımız ve kalplerimiz Kraliçe'nin ailesi ve İngiltere halkıyla. Başkan Joe Biden'ın söyleyeceklerinin önüne geçmek istemem. Önce ondan bir şeyler duyun." dedi.

ABD ve İngiltere arasındaki bağların her geçen gün güçlendiğini belirten Jean-Pierre, "İngiltere bizim en yakın müttefiklerimizden biri. Tekrar söylüyorum kalbimiz İngiltere ile." diye konuştu.

Öte yandan Beyaz Saray, Biden'ın bugün Kovid-19 konusunda yapmayı planladığı konuşmanın iptal edildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile ortaklaşa yayımladığı taziye mesajında "Kraliçe 2. Elizabeth bir hükümdardan fazlasıydı. Bir çağı belirledi." değerlendirmesini yaptı.

2'nci Elizabeth'in 70 yıl tahtta kaldığını ve bir tarihe tanıklık ettiğini hatırlatan Biden, Kraliçe'nin, tüm hayatını hizmete adadığının altını çizdi.

Biden, eşi Prens Philip'in de desteğiyle Kraliçe 2. Elizabeth'in birçok zorluğa göğüs gerdiğini aktararak "Kraliçe 2. Elizabeth, eşsiz şerefi ve sebatıyla ABD ve İngiltere arasındaki bağları güçlendiren bir devlet kadınıydı. İlişkimizi özelleştirmede bize yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Kraliçe 2. Elizabeth ile 1982'deki İngiltere ziyaretinde tanıştığını belirten Biden, son olarak 2021 Haziran'daki İngiltere ziyaretinde Kraliçe 2. Elizabeth'in kendisi ve eşini ağırladığını anlattı.

Biden, Kraliçe 2. Elizabeth'in 14 ABD başkanı gördüğünü ve 11 Eylül saldırılarının ardından ülkenin acısını paylaştığını aktardı.

Kraliçe'nin vefatının ardından tahta oturan Kral 3. Charles ve eşiyle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirten Biden, şunları kaydetti:

"Bugün dualarımız ve kalplerimiz İngiltere ve Commonwealth halkının yanında. Kraliyet Ailesi'ne en içten taziyelerimiz iletiyoruz. Sadece Kraliçe için değil, ailenin sevgili annesi, büyük annesi ve büyük büyük annesi için de yastayız. Kraliçe'nin mirası İngiltere ve dünya tarihinin sayfalarında yaşayacak."

Öte yandan eski ABD Başkanları Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump da sosyal medya hesaplarından Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.

KANADA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, ’’ II. Elizabeth, Kanada tarihinin büyük bir kısmını temsil etmiştir’’ dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, kalbinin Kraliçe 2. Elizabeth'in ailesi ve sevenleriyle olduğunu belirterek Kraliçe'nin modern dünyanın değişmeyecek değerlerini her zaman gösterdiğini kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Kraliçe Elizabeth'in dünyanın en uzun süre görev yapan devlet başkanı olduğunu, Avrupa'da savaşlara, barışlara, derin dönüşümlere tanıklık ettiğini hatırlattı.

Kraliçe'nin bu değişimlerde yol gösterici olduğunu ifade eden von der Leyen, İngiltere Kraliçesi'nin aynı zamanda sükunetini ve adanmışlığını hiçbir zaman bırakmadığını kaydetti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise çok az kişinin Kraliçe Elizabeth gibi dünya tarihini şekillendirdiğini belirtti. Metsola, "Dünya, İngiltere'de ve ötesinde Kraliçe'nin halkı ile yas tutuyor. O gerçekten Büyük Kraliçe Elizabeth'ti. Huzur içinde uyusun." dedi.

ALMANYA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.

Steinmeier Instagram'dan yayınladığı mesajda, Kraliçe'nin vefatı dolayısıyla İngiliz Kraliyet Ailesi'ne en derin taziyelerini iletti.

Almanya Cumhurbaşkanı, "Sadece Birleşik Krallık'ta değil, tüm dünyada büyük saygı ve itibar görüyordu. Almanya da Majesteleri'nin yasını tuttu. Bugün milyonlarca Alman, Birleşik Krallık halkıyla yas ve yürekten sempati duygularıyla birbirine bağlı hissediyor. Onun engin deneyimi ve görevini örnek bir şekilde yerine getirmesi yaşayan hafızamızda kalacaktır. Onun ölümü derin bir yaradır, bir dönemin sonudur." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise ülkesinin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e minnettar kalacağını belirtti.

Baerbock Twitter'dan, "Neredeyse 100 yıl boyunca ülkesi için bir güç ve güven kaynağı olan Kraliçe 2. Elizabeth'in yasını İngiliz dostlarımızla birlikte tutuyoruz. Almanya, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetinden sonra bize el uzattığı için ona sonsuza kadar minnettar kalacaktır." paylaşımında bulundu.

İSPANYA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Sanchez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun tüm kraliyet ailesine, hükümetine ve vatandaşlarına başsağlığı diliyorum. Dünya çapında önemli bir figür, İngiliz ve Avrupa tarihinin tanığı ve yazarı." ifadelerini kullandı.

İTALYA

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise yayınladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Olağanüstü öneme sahip bir figür tarihteki yerini aldı. İngiliz Milletler Topluluğu ailesine ve İngiliz vatandaşlarının hizmetine adadığı uzun hükümdarlık yaşamı boyunca her şeyden önce yetkili bilgeliği ve çok yüksek bir sorumluluk duygusuna sahip olmasıyla hatırlanacaktır."

İSVİÇRE

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, Kraliçe Elizabeth’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı paylaştı.

Cassis, “Kraliçe II. Elizabeth’in vefatından derin üzüntü duydum. Federal Konsey ve İsviçre adına Kraliyet Ailesine en içten taziye dileklerimi iletiyorum. Güçlü ve istikrarlı liderliğe sahip bir kadın olarak anılacak.” değerlendirmesini yaptı.

FİNLANDİYA

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirterek onun 70 yıllık saltanatında tarihe tanıklık edip şekillendirdiğini kaydetti.

Niinistö, "(Kraliçe 2. Elizabeth'in) Görev bilinci ve göreve bağlılığı hepimize örnek. Kraliyet ailesi ve Birleşik Krallık halkına en derin başsağlığı dileklerimi sunarım." dedi,

NORVEÇ

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in başarılarının üç kuşağa yayıldığı ve dünya genelinde hatırlanacağını belirtti.

Huitfeldt, mesajında, "Kraliyet Ailesi'ne, Birleşik Krallık halkına ve İngiliz Milletler Topluluğu'na en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadesine yer verdi.

HİNDİSTAN

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in gözü pek biri olarak hatırlanacağını belirterek "Milletine ve halkına ilham veren bir liderlik yaptı. Sosyal hayatta haysiyet ve dürüstlüğün simgesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Modi, Kraliyet ailesi ve İngiltere halkına taziye dileklerini sunduğunu bildirdi.

