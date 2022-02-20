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Son dakika: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı

20.02.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bir kez daha koronavirüse yakalandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe II. Elizabeth'in durumunun iyi olduğu, hastalığın hafif seyrettiği belirtildi.

Son dakika: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı

Son dakika: İngiltere Kraliçesi Elizabeth, ikinci kez koronvirüse yakalandı Buckingham Sarayı, Covid-19 testi pozitif çıkan Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth'in, hastalığı orta seviyede semptomlarla geçirdiğinini duyurdu.

Kraliçe'nin temasta olduğu en büyük oğlu Prens Charles'ın geçen hafta koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. 73 yaşındaki Prens Charles, test sonucunu öğrenmeden birkaç gün önce annesiyle görüşmüştü.

Kraliçe Elizabeth, halihazırda dünyadaki en yaşlı hükümdar ve en uzun süre tahtta kalan isim.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere
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