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Son dakika! İngiltere Parlamentosu Brexit'i onayladı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2019 18:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İngiltere Parlamentosu, Brexit anlaşmasını 234'e 358 oyla onayladı. Tasarının Avam Kamarasındaki nihai oylaması 7-9 Ocak 2020 tarihlerindeki 3 günlük tartışmanın ardından gerçekleşecek.

Son dakika! İngiltere Parlamentosu Brexit'i onayladı

Avrupa Birliği'nden (AB) Ayrılık Yasa Tasarısı, İngiltere Parlamentosu'nda yapılan ilk oylamada 358 kabul oyu aldı.

İLK OYLAMADA 358 KABUL OYU

İngiltere'nin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarıya Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan ilk oylamada 358 milletvekili kabul, 234 milletvekili ise ret oyu verdi.

Hükümetin tasarıda yaptığı değişikliklere göre, İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasını takip edecek 11 aylık geçiş dönemi uzatılamayacak. Bu madde yasalaşacak olsa da hükümetin ilerleyen aylarda bunu değiştirmesi ve geçiş dönemini uzatması ihtimali bulunuyor.

İngiliz mahkemelerine ülkenin iç hukukuna geçmiş Avrupa Adalet Divanı kararlarını gözden geçirme yetkisi tanıyan tasarı, milletvekillerinin Brexit süreci üzerindeki denetim ve etkilerini de asgariye indirecek.

NİHAİ OYLAMA OCAK'TA

Daha önce Parlamentonun AB ile müzakerelerin hedeflerini onaylama ve ilgili bakanlar tarafından düzenli olarak bilgilendirilme yetkileri bulunuyordu. Parlamento ayrıca, müzakerenin sonucunda şekillenen anlaşma taslağını da onaylama veya ret hakkına sahipti.

Tasarının Avam Kamarasındaki nihai oylaması 7-9 Ocak 2020 tarihlerindeki 3 günlük tartışmanın ardından gerçekleşecek.

BREXİT SÜRECİ

Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, geçen hafta yapılan erken genel seçimde yüzde 43,6 oy alarak 365 milletvekili çıkarmış ve tek başına hükümeti kurmuştu.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.
Eski Başbakan Theresa May liderliğindeki azınlık hükümeti, AB ile varılan Brexit anlaşmasını Parlamentodan geçirmeyi başaramamıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit önce 31 Ekim'e, ardından da 31 Ocak 2020'ye ertelenmişti.
İngiltere'nin 31 Ocak'ta mevcut Brexit anlaşmasıyla AB'den ayrılması halinde, 31 Aralık 2020'ye kadar ülkenin AB kurallarına tabi kalacağı bir geçiş dönemi başlayacak.

Johnson hükümeti, bu süre içinde anlaşmaya varılamazsa AB'den anlaşmasız ayrılma niyetinde olduğunu her fırsatta yineliyor.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Elalemin çıkmak için fırsat kolladığı yere biz girmek için can atıyoruz.. Aslında mevcut durumu idarecilerimizin değerlendirip “neden!^
adamlar ayrilacagim diye ugrasiyor bizde aba bakani var yoksa ben yanlis mi anladim...
AB tutuşmaya başlasın biz de öyle. İngilizler Suriyeli almamak için ayrıldı onların yükü de enayilere yani bize geçecek.
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