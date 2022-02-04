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Son dakika: İnsanlık tarihini değiştirdi... Tam 1,5 milyon yıllık!

04.02.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... İnsanlık tarihini derinden etkileyecek yeni bir bilimsel çalışma yapıldı. İsrail'de 1,5 milyon yıllık bir insan omuru bulundu. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmaya göre, insanların ilk atalarının Afrika'dan Avrasya'ya dalgalar halinde göç ettiği tespit edildi. Yeni keşifle insanlık tarihinin bilinmeyenleri ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Son dakika: İnsanlık tarihini değiştirdi... Tam 1,5 milyon yıllık!

İsrail'de insanlık tarihinin bilinmeyenlerini ortaya çıkaran yeni bir bilimsel çalışmaya imza atıldı. Ülkenin doğusundaki Ubeidiye sit alanında bulunan 1,5 milyon yıllık insan omurunu inceleyen bilim insanları, insanların ilk atalarının Afrika'dan Avrasya'ya dalgalar halinde göç ettiğini ortaya çıkardı.

NTV'de yer alan habere göre, bilim insanları, Scientific Reports adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, 1966 yılında İsrail'in Ürdün Vadisi'ndeki Ubeidiya arkeolojik alanında gün yüzüne çıkarılan ve UB 10749 olarak adlandırılan omur fosilini inceledi.

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BİR ÇOCUĞA AİT

Araştırmacılar, omurun muhtemelen öldüğü sırada 6 ila 12 yaşları arasında, yaşına göre uzun olan ve hayatta kalsaydı 2 metre uzunluğa ulaşabilecek bir çocuktan geldiğini tespit etti. Bununla birlikte, çocuğun nasıl ve neden öldüğü bilinmiyor, ancak kalıntıları ilk insanların tarihine dair önemli bulgular sunuyor.

GÜRCİSTAN'DAKİ KAZIDA BENZER İZLER

Gürcistan'daki bir başka arkeolojik alan olan Dmanisi'de bulunan fosil ve diğer buluntular arasındaki büyüklük farklılıkları, birkaç yüz bin yıl arayla Afrika'dan Avrupa'ya iki farklı hominin popülasyonunun geldiğini gösteriyor.

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Çalışmanın yazarları antik insan göçünün ilk dalgasının yaklaşık 1,8 milyon yıl önce Gürcistan'a, ikincisinin ise 1,5 milyon yıl önce İsrail'e ulaştığını söyledi.

İKİ BÜYÜK GÖÇ GERÇEKLEŞTİ

Diğer taraftan, Bar-Ilan Üniversitesi'nden çalışma yazarı Dr. Alon Barash ve diğer uzmanlara göre, Afrika'dan Avrasya'ya eski insan göçü tek seferlik bir olay değil, dalgalar halinde gerçekleşti. Uzmanlar, İsrail'de bulunan UB 10749 ile Gürcistan'ın Dmanisi arkeolojik alanında bulunan diğer erken kalıntılar arasındaki 'paleobiyolojik farklılıklar' nedeniyle bunu bildiklerini aktardı.

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Bu fiziksel farklılıklar, Ubeidiya ve Dmanisi'nin 200-300 bin yıl arayla Afrika'dan yolculuk yapan 'iki farklı hominin' popülasyonuna ev sahipliği yaptığını gösteriyor.

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