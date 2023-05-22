SON DAKİKA INSTAGRAM ÇÖKTÜ mü, neden çalışmıyor? Instagram akış neden yenilenmiyor? Paylaşım yapılamıyor!

Instagram'a bir süredir giriş yapılamıyor. Milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'da akış yenilenmiyor. Ağ hatası, akış yenileyememe, uygulamadan atma gibi sorunlarla karşılaşabilen Instagram, bu nedenle kullanıcıların da gündeminde yer alıyor. Konuya dair açıklama yapılıp yapılmadığı merak edildi. İşte Instagram çöktü mü sorusunun cevabı...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram anasayfa açılmıyor. Şu an için Instagram Türkiye temsilciliğinden konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'da şu an için hiçbir paylaşım yapılamıyor ve akış yenilenemiyor.

Instagram çökme durumu yalnızca Türkiye'de değil dünya genelinde olduğu öğrenildi. Twitter üzerinden dünyanın dört bir yanından Instagram'ın çöktüğüne dair paylaşımlar yapılıyor.

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ UYARISI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların karşısına çıkan bir hata mesajıdır. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.

INSTAGRAM SORUN NEDİR-NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram sorununa ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Detaylar belli olduğunda bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

