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  4. Son dakika | Instagram için AK Parti'den "pozitif" mesaj: Kısa sürede açılacağını düşünüyorum!

Son dakika | Instagram için AK Parti'den "pozitif" mesaj: Kısa sürede açılacağını düşünüyorum!

07.08.2024 15:42
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Son dakika haberi: Türkiye "Instagram açılacak mı, Instagram yasağı ne zaman kalkacak?" sorularının yanıtını arıyor. Instagram'ın akıbetiyle ilgili sis perdesini ortadan kaldıracak açıklama AK Parti'den geldi. Devam eden görüşmelerle ilgili konuşan Hasan Yalçın "Kısa sürede açılacağını" düşünüyorum diye konuştu.

Son dakika | Instagram için AK Parti'den "pozitif" mesaj: Kısa sürede açılacağını düşünüyorum!

Son dakika haberi: Cuma gününden beri kapalı olan Instagram'ın açılacağı yönünde pozitif bir mesaj geldi. Erişim engeli kararını alan uygulayan BTK, Instagram-META ve hükümet yetkilileri arasında süren görüşmeleri işaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın canlı yayında son gelişmeleri duyurdu.

"POZİTİF İLERLEMELER KAYDEDİLİYOR"

CNN Türk canlı yayınında konuşan Yalçın, "Pozitif ilerlemeler kaydediliyor. Kuralsız alanlarından vazgeçmek istemiyorlar. Müzakerelerin olumlu sonuçlanacağını, kurallara uyacağını taahhüt edeceğini ve böylelikle kısa sürede açılacağını düşünüyorum" dedi.

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"ŞİRKETLERİN TÜRKİYE'NİN KURALLARINA UYMASI GEREKİR"

Yalçın açıklamasına şunları da ekledi:

"Mecraların kısıtlanması arzu ettiğimiz şeyler değil. İfade özgürlüğü gibi kavramlar üzerinden konuşuluyor ama meselenin yanlış yerinden tutuluyor. Türkiye'nin herhangi bir mecra ile alıp veremediği olamaz. Şirketlerin de Türkiye'nin kurallarına uyması gerekir."

TÜRKİYE'DEN INSTAGRAM'A 'HASSASİYET' VURGUSU: NET OLARAK BUNU BEKLİYORUZ

Dün Instagram yasağı ile ilgili son durumu değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmelerde ciddi aşama katedildiğini belirterek, gerekli hassasiyetlerin dikkate alınmasını beklediklerini dile getirmişti.

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Uraloğlu "Kusura bakmayın, siz bizim ülkemizdeyseniz, bizim ülkemizde bu hizmeti veriyorsanız ve buradan geliriniz varsa o zaman bizim ülkemizin hassasiyetlerini de dikkate alacaksınız. Net olarak biz bunu bekliyoruz" diyerek 'hassasiyetler' vurgusu yapmıştı.

ŞİKAYETLER YÜZDE 162 ARTTI

Instagram yasağı hakkındaki görüşmeler devam ederken çözüm platformu Şikayetvar’a ulaşan kullanıcılar yasakla ilgili görüşlerini dile getirdi. Verilere göre kurumla ilgili şikayetler son bir haftada yüzde 162 arttı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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