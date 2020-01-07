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  4. Son dakika: Irak Başbakanı açıkladı! ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu?

Son dakika: Irak Başbakanı açıkladı! ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu?

DÜNYA HABERLERİ  | 07.01.2020 20:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD ordusunun Irak'tan çekileceğine dair mektup aldıklarını ancak daha sonra bu mektubun yanlışlıkla gönderildiğini ifade etti.

Son dakika: Irak Başbakanı açıkladı! ABD ordusu Irak'tan çekiliyor mu?

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Dün akşam saat 20.00 sularında ABD'den Irak'tan çekilmeleri için resmi mektup teslim aldık. Ancak daha sonra bu mektubun yanlışlıkla gönderildiği ifade edildi. Halihazırdaki krizden çıkış ve istikrara kavuşmanın en önemli adımı yabancı (ABD'li) güçlerin Irak'tan çekilmesi olacak." dedi.

YABANCI GÜÇLERİN ABD'DEN ÇIKARILMASI KARARI

Irak Meclisinin, ABD'li ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması için aldığı kararı "doğru karar ve seçenek" olarak nitelendiren Abdulmehdi, şunları kaydetti:

"Iraklılar, sürekli yabancı güçlerle yaşamak istemiyor. 2011-2014 yılları yabancı güçlerin olmadığı yıllardı. Onların çekilmesi ülkemizdeki çatışmaları da engeller. DEAŞ da artık çok zayıf durumda. Ülkeden doğan güçler de (Haşdi Şabi) güçlü konumunda bulunuyor."

KARAR 5 OCAK'TA ALINMIŞTI

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

Başbakan Abdulmehdi de ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi yönündeki kararı dün ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'e iletmişti.

Kaynak: AA

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ırak abd ordusu

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Defolup gitsinler orta doğudan büyük şeytan.
Kahrol Abd
tabi tabi senle kafa buluyolardır inanma
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