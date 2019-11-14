Son dakika: Irak'ı kuzeyine hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Düzenlenen hava destekli harekatla 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildi.????????#MSB #TSK pic.twitter.com/eZMaCIIYN7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2019

Kaynak: AA

