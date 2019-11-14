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Son dakika: Irak'ı kuzeyine hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:38 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika: Irak'ı kuzeyine hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Düzenlenen hava destekli harekatla 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
MSB hava harekatı

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