Son dakika: Irak'ı kuzeyine hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.
Düzenlenen hava destekli harekatla 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildi.????????#MSB #TSK pic.twitter.com/eZMaCIIYN7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2019
Kaynak: AA
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