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  4. Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 09:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatlarıyla 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakanlık yaptığı paylaşımda "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
MSB PKK hava harekatı

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