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Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekâtı! Etkisiz hale getirildiler

24.09.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekâtı! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yer alana Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.


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pkk Milli Savunma Bakanlığı
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