Son Dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekâtı! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yer alana Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekâtında toplam 4 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu. #MSB #TSK https://t.co/RrvHoihqzC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2021



