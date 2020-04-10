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Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 09:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakanlık yaptığı paylaşımda "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerini kullandı.


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