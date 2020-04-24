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  4. Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 10:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Irak kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadelerine yer verdi.


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Anahtar Kelimeler:
hava harekatı PKK

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