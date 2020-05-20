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  4. Son dakika! Irak istihbaratı: IŞİD'in yeni liderini yakaladık

Son dakika! Irak istihbaratı: IŞİD'in yeni liderini yakaladık

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 22:53 | Son Güncelleme

Irak İstihbarat Servisi, IŞİD'in kurucu lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından örgütün liderliğini üstlendiği belirtilen Abdülnasır Kardaş'ın tutuklandığını duyurdu.

Son dakika! Irak istihbaratı: IŞİD'in yeni liderini yakaladık

Irak İstihbarat Servisi, IŞİD'in kurucu lideri Ebubekir Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından örgütün liderliğini üstlendiği belirtilen Abdülnasır Kardaş'ın tutuklandığını duyurdu.

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