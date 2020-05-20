Son dakika! Irak istihbaratı: IŞİD'in yeni liderini yakaladık

Irak \u0130stihbarat Servisi, I\u015e\u0130D'in kurucu lideri Ebubekir Ba\u011fdadi'nin \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesinin ard\u0131ndan \u00f6rg\u00fct\u00fcn liderli\u011fini \u00fcstlendi\u011fi belirtilen Abd\u00fclnas\u0131r Karda\u015f'\u0131n tutukland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Halk ona '\u015feytan mantas\u0131' diyor! B\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendiBolivya'da Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131, yolsuzluk su\u00e7lamas\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131Ses k\u0131s\u0131kl\u0131\u011f\u0131na do\u011fal \u00e7\u00f6z\u00fcmler