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  4. Son dakika: Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Son dakika: Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2020 22:25 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerkük kentindeki ABD askeri üssüne saldırı düzenlendiği bildirildi.

Son dakika: Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Iraklı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Kerkük'te ABD askerlerinin de bulunduğu, K1 Askeri Üssü'ne 1 roketin düştüğü belirtilerek bölgede operasyon yapan güvenlik güçlerinin fırlatmaya hazır roket rampası bulduğu aktarıldı. Saldırı sonrası ABD helikopterlerinin bölgede keşif yaptığı aktarılırken, saldırı sonucu can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi vermedi.

ARALIK AYINDA ABD ASKERİ ÜSSÜNE SALDIRIDA 1 PERSONEL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aralık ayında ABD askeri üssüne düzenlenen saldırıda 1 sözleşmeli sivil personel hayatını kaybetmişti. Irak’taki ABD askeri üslerine saldırılar artarken, saldırıları üstlenen olmadı. ABD ise saldırıların İran yanlısı Şii gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Kerkük abd askeri üssü

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