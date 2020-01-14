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  4. Son dakika! Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Son dakika! Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 22:13 | Son Güncelleme

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi. Pentagon'dan yapılan açıklamada füzelerin Taci Asker Üssü’nün 2 kilometre uzağına düştüğü ve hiçbir ABD’linin saldırıda zarar görmediği belirtildi. Öte yandan Reuters'ın Suriye medyasına dayandırdığı haberlere göre ülkenin Humus kenti yakınlarındaki T4 askeri hava üssüne hava saldırısı gerçekleştirildiği öğrenildi.

Son dakika! Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı! Pentagon'dan açıklama geldi

Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne roketli saldırı gerçekleştirildi.

Irak güvenlik güçleri kaynakları, el-Taci askeri üssüne 5 katyuşa roketi düştüğünü belirtti.

PENTAGON’DAN AÇIKLAMA

Pentagon Medya Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, füzelerin Taci Asker Üssü’nün 2 kilometre uzağına düştüğü ve hiçbir ABD’linin saldırıda zarar görmediği belirtildi.

Irak'ta bir süredir güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarılan ABD askerlerinin bulunduğu üslerde bu tedbirler sürdürülüyor.

SURİYE'DEN DE SALDIRI HABERİ GELDİ

Reuters'ın Suriye medyasına dayandırdığı haberlere göre ülkenin Humus kenti yakınlarındaki T4 askeri hava üssüne hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırının kimin tarafından gerçekleştirildiği bilinmezken rejimin hava savunma sistemleri ile karşılık verdiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bağdat ırak

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Yemiyoruz artık.. He he İran he taaam taaam sensin sensin he taaam
abd li eşkıya lar Irak'tan gitmesin diye içerideki işbirlikçileri olan millete eylemler yaptırıyor...
Birileri kaşınıyor veya ortalığı karıştırmak için güzel senaryo yazıyor ..
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