Son dakika: Irak'ta patlama olmuştu! Skandal iddialara Bakan Çavuşoğlu'ndan yanıt

Son dakika haberi: Irak'ın Dohuk kentinde dün gerçekleşen saldırıda 8 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi ise yaralanmıştı. Güvenlik kaynakları da sivillerin öldüğü saldırının teröristler tarafından düzenlendiğini bildirmişti. Saldırıyla ilgili skandal iddiaları Bakan Çavuşoğlu yalanladı. Çavuşoğlu "TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" açıklamasını yaptı.

BAKANLIK: "TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELESİNİ SİVİLLERE AZAMİ HASSASİYET GÖSTEREREK YÜRÜTMEKTEDİR"

Öte yandan dün saldırını ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da saldırıda yaşamını yitirenlere başsağlığı dilenmiş, Irak hükümetine saldırının faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği çağrısında bulunulmuştu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere verilmişti:

"Irak’ın Dohuk Vilayeti’nin Zaho İlçesi’nde bir dere kenarına bugün (20 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.

IRAK HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır.

Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz."

