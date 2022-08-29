SON DAKİKA | Irak'ta sokaklar karıştı! İstifa sonrası Sadr yanlıları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’ta Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda es-Sadr, destekçilerinin aylarca sürdürdüğü protestoların ardından siyasetten çekildiğini ve tüm siyasi ofislerini kapatma kararı aldığını duyurdu. Şii dini ve siyasi lider Sadr, pazartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Tamamen çekildiğimi bildiriyorum" dedi.

Sadr'ın siyasetten çekilme kararı, destekçileri aylardır parlamentonun dağıtılması için protestolar gerçekleştirdiği sırada açıklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Sadr yanlıları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

IRAK'TAKİ SİYASİ KRİZ

Irak'ta en büyük kitlesel tabana sahip Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, Ekim 2021'deki seçimden galip çıksa da hükümeti kuramamış, ardından grubundaki milletvekillerini istifa ettirerek siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurması üzerine Sadr yanlıları protestolara başlamıştı.

Sadr'a bağlı kişiler, iki haftayı aşkın süredir Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Meclis bahçesinde oturma eylemlerini sürdürüyor. Meclis, söz konusu eylemler nedeniyle toplanamıyor.

Sadr, anayasa, yargı yönetimi ve rejim değişikliğiyle erken seçim yapılmasını istiyor. Sadr'ın rakibi İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi ise buna Meclis'in karar vermesi gerektiğini belirterek söz konusu taleplere itiraz ediyor.

Şii Koordinasyon Çerçevesi destekçileri de Yeşil Bölge kapısında "devlet ve anayasayı koruma" gerekçesiyle oturma eylemlerini sürdürüyor.

Sadr, Koordinasyon Çerçevesi yöneticilerinin "masaya dönme" çağrılarını yanıtsız bırakarak, onlarla bir daha uzlaşı masasına oturmayacağını dile getirmişti.

