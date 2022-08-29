HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | Irak'ta sokaklar karıştı! İstifa sonrası Sadr yanlıları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

SON DAKİKA | Irak'ta sokaklar karıştı! İstifa sonrası Sadr yanlıları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

29.08.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Iraklı Şii lider Mukteda Es Sadr siyasi kariyerinden istifa ettiğini açıkladı. Tüm şahsi ofisleri kapattığını duyurdu. Sadr yanlıları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SON DAKİKA | Irak'ta sokaklar karıştı! İstifa sonrası Sadr yanlıları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’ta Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda es-Sadr, destekçilerinin aylarca sürdürdüğü protestoların ardından siyasetten çekildiğini ve tüm siyasi ofislerini kapatma kararı aldığını duyurdu. Şii dini ve siyasi lider Sadr, pazartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Tamamen çekildiğimi bildiriyorum" dedi.

Sadr'ın siyasetten çekilme kararı, destekçileri aylardır parlamentonun dağıtılması için protestolar gerçekleştirdiği sırada açıklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Sadr yanlıları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

IRAK'TAKİ SİYASİ KRİZ

Irak'ta en büyük kitlesel tabana sahip Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, Ekim 2021'deki seçimden galip çıksa da hükümeti kuramamış, ardından grubundaki milletvekillerini istifa ettirerek siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

gfdg

Koordinasyon Çerçevesi'nin, başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurması üzerine Sadr yanlıları protestolara başlamıştı.

Sadr'a bağlı kişiler, iki haftayı aşkın süredir Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Meclis bahçesinde oturma eylemlerini sürdürüyor. Meclis, söz konusu eylemler nedeniyle toplanamıyor.
Sadr, anayasa, yargı yönetimi ve rejim değişikliğiyle erken seçim yapılmasını istiyor. Sadr'ın rakibi İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi ise buna Meclis'in karar vermesi gerektiğini belirterek söz konusu taleplere itiraz ediyor.

Şii Koordinasyon Çerçevesi destekçileri de Yeşil Bölge kapısında "devlet ve anayasayı koruma" gerekçesiyle oturma eylemlerini sürdürüyor.

Sadr, Koordinasyon Çerçevesi yöneticilerinin "masaya dönme" çağrılarını yanıtsız bırakarak, onlarla bir daha uzlaşı masasına oturmayacağını dile getirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ziyaretine ettiğimde garajda uyuyorumZiyaretine ettiğimde garajda uyuyorum
Rize'de bir ilk! Konserler ertelendi: Sebebini duyan herkes şaşırdıRize'de bir ilk! Konserler ertelendi: Sebebini duyan herkes şaşırdı
Akılalmaz olay! Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdüAkılalmaz olay! Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
Anahtar Kelimeler:
Irak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Fiyatlar 100 bin TL düştü! Otomobilde...

Fiyatlar 100 bin TL düştü! Otomobilde...

Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...

Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

Türkiye boğazlardan geçiş ücretlerini 5 kat arttırdı!

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.