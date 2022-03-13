HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Irak'taki füze saldırısıyla ilgili dünyayı endişelendiren açıklama! İran duyurdu: Biz vurduk

Son dakika: Irak'taki füze saldırısıyla ilgili dünyayı endişelendiren açıklama! İran duyurdu: Biz vurduk

13.03.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e düzenlenen füze saldırısını İran üstlendi. İran Devrim Muhafızları, tarafından yapılan açıklamada Erbil'de İsrail'e ait hedeflerin vurulduğu savunuldu. İsrail'in kendilerini hedef alması halinde ise "Sert, kararlı ve yıkıcı yanıt vereceğiz" açıklaması yapıldı. İşte tüm dünyayı yeni bir korkuya sevk eden saldırının detayları...

Son dakika: Irak'taki füze saldırısıyla ilgili dünyayı endişelendiren açıklama! İran duyurdu: Biz vurduk

Son dakika: Dünya Rusya-Ukrayna savaşını ve etkilerini korkuyla takip ederken Irak'tan gelen bir haber ise gözleri Orta Doğu'ya çevirdi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'edün akşam saatlerinde güze saldırıs düzenlendi. Saldırıyı ise İran üstlendi.

SON DAKİKA: İRAN: "İSRAİL HEDEFLERİNİ VURDUK! YANIT GELİRSE..."

İran devlet medyasından yayınlanan açıklamaya göre Devrim Muhafızları, Erbil'de İsrail'e ait hedeflerin vurulduğunu savundu; açıklamada 'İsrail'in kendilerini hedef alması halinde sert, kararlı ve yıkıcı yanıt verileceği' uyarısı yapıldı.

as

ERBİL REDDETTİ

Erbil Valisi Ümit Hoşnav ise kente düzenlenen füze saldırılarının hedefinin "İsrail üsleri" olduğu iddialarının "temelsiz" olduğunu söyledi. Erbil merkezli Rudaw kanalının haberine göre, Vali Hoşnav, "Erbil'de İsrail üsleri olduğu" iddiasını reddetti.

b1

IKBY Terörle Mücadele Birimi, Erbil'in Irak dışından 12 balistik füzeyle saldırıya uğradığını duyurmuştu. Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen "Al Mayadeen" televizyonunda yayınlanan haberde ise Erbil'deki saldırının hedefinin "orada bulunan İsrail'e ait istihbarat ve güvenlik birimi olduğu" ileri sürülmüştü.

b4

"KOMPLO GİRİŞİMİDİR"

Irak'ta İran'a yakın Şii milislerin sıkça kullandığı sosyal medya hesapları ve İran medyası, 13 Nisan 2021'de de Irak'ın kuzeyindeki İsrail üssünün hedef alındığını iddia etmişti. IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil ise "IKBY sınırları içinde İsrail istihbarat servisi Mossad'a ait üssün hedef alındığı" iddialarının asılsız olduğunu belirtmişti. İddiaları yalanlayan Adil, "Daha önce de bizlere yönelik İsrail'in IKBY'de üssü bulunduğuna dair ithamlarda bulunulmuştur. Bize göre bu haberler ve ithamlar asılsızdır, amacı da bölgemize yönelik komplo girişimidir" ifadelerini kullanmıştı.

b2

b3

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk "yoksul" çıktı! Eski sevgilisi öyle şeyler anlattı ki...Elon Musk "yoksul" çıktı! Eski sevgilisi öyle şeyler anlattı ki...
Rusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: HazırızRusya-Ukrayna savaşında son durum! Açıklama geldi: Hazırız
Rus ordusuna vurulan en büyük darbeRus ordusuna vurulan en büyük darbe
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Cezalar yarıya düşecek

Dikkat! Cezalar yarıya düşecek

Rus füzeleri Polonya sınırındaki NATO üssünü vurdu

Rus füzeleri Polonya sınırındaki NATO üssünü vurdu

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın kar paylaşımı olay oldu!

TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın kar paylaşımı olay oldu!

İstanbul hava durumuyla ilgili yeni uyarı!

İstanbul hava durumuyla ilgili yeni uyarı!

50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 7 kişi silahla yaralandı

50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 7 kişi silahla yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.