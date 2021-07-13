Son Dakika: Irak'taki koronavirüs hastanesinde çıkan yangında can kaybı artıyor

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesi’ne dayandırdığı haberine göre, Zikar’da Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi’nde çıkan yangında 28 kişi daha hayatını kaybetti.

Son ölümlerle birlikte yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 92’ye çıktı.

Daha önce ölü sayısının 64, yaralı sayısının da 50 olduğu aktarılmıştı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta da daha önce Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıkmıştı. Burada da 82 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)



