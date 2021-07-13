HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son Dakika: Irak'taki koronavirüs hastanesinde çıkan yangında can kaybı artıyor

Son Dakika: Irak'taki koronavirüs hastanesinde çıkan yangında can kaybı artıyor

13.07.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ın güneyindeki Zikar vilayetinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanedeki yangında ölü sayısının 28 artarak 92’ye yükseldiği bildirildi.

Son Dakika: Irak'taki koronavirüs hastanesinde çıkan yangında can kaybı artıyor

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesi’ne dayandırdığı haberine göre, Zikar’da Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi’nde çıkan yangında 28 kişi daha hayatını kaybetti.
Son ölümlerle birlikte yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 92’ye çıktı.

Daha önce ölü sayısının 64, yaralı sayısının da 50 olduğu aktarılmıştı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta da daha önce Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıkmıştı. Burada da 82 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

Son Dakika! Irak'ta korona hastalarının olduğu hastanede yangın: 41 ölüSon Dakika! Irak'ta korona hastalarının olduğu hastanede yangın: 41 ölü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylardır kayıptı, komşunun evinde ortaya çıktıAylardır kayıptı, komşunun evinde ortaya çıktı
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
İngiltere normalleşiyor! Korkutan açıklama: 100 binin üzerinde kişi hayatını kaybedebilirİngiltere normalleşiyor! Korkutan açıklama: 100 binin üzerinde kişi hayatını kaybedebilir
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Delta varyantında 3 kat artış! 36 ilde görüldü

Delta varyantında 3 kat artış! 36 ilde görüldü

Dehşete düşüren olay! “Kokuyorsun” dedi, sonrası korkunç

Dehşete düşüren olay! “Kokuyorsun” dedi, sonrası korkunç

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Mehmet Aydın'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı: Gelirim yok

Mehmet Aydın'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı: Gelirim yok

Gece kulübüne alınmadı, güvenlik görevlisinin parmağını kopardı

Gece kulübüne alınmadı, güvenlik görevlisinin parmağını kopardı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.