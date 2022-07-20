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Son Dakika: Irak'taki saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama! "Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır"

20.07.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından Irak'ın Dohuk vilayetinde gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada; saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğinin, 23 kişinin ise yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi. "Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır" ifadelerinin yer aldığı açıklamada "Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır" denildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Irak'taki saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama! "Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır"

Son dakika haberi: 20 Temmuz'da Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesindeki bir dere kenarına gerçekleştirilen saldırıyla alakalı Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.

İşte Bakanlığın açıklaması:

"Irak’ın Dohuk Vilayeti’nin Zaho İlçesi’nde bir dere kenarına bugün (20 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.

Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır.

Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı Irak

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