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  4. Son dakika! İran'da 180 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Son dakika! İran'da 180 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 08.01.2020 06:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İran’dan Kiev’e gitmek üzere hareket eden Ukrayna Hava Yolları’na ait içerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. İran Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada kurtulan olmadığı duyuruldu.

Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran’ın başkenti Tahran’ın 40 kilometre güneyindeki İmam Humeyni Havalimanı’ndan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere kalkış yaptı.

İçerisinde mürettebatla birlikte 180 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek Tahran’a yakın Parand bölgesinde düştü.

KURTULAN OLMADI

İran Devlet Televizyonu, Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında bulunan 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ kurtulan kimsenin olmadığı bildirildi.

Boeing'den yapılan açıklamada, "İran'daki kazayla ilgili bütün bilgileri değerlendiriyoruz" denildi.

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