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  4. Son dakika! İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika! İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2020 09:03 | Son Güncelleme

AFAD, İran'ın Hoy şehri yakınlarında saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Türkiye sınırındaki deprem Van ve çevre illerden de hissedildi.

Son dakika! İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, İran'ın Khoy şehrinde saat 08:53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.22 kilometre derinliğinde kaydedildi.

DEPREM VAN VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 5.8 olarak duyurduğu depremin merkez üssünü 'Türkiye-İran Sınır Bölgesi' olarak belirtti. Deprem Van ve çevre illerde de hissedildi.

Ayrıntılar gelecek...

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İRAN deprem

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