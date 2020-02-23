Son dakika! İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, İran'ın Khoy şehrinde saat 08:53'te 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.22 kilometre derinliğinde kaydedildi.

DEPREM VAN VE ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ



Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğünü 5.8 olarak duyurduğu depremin merkez üssünü 'Türkiye-İran Sınır Bölgesi' olarak belirtti. Deprem Van ve çevre illerde de hissedildi.

#DEPREM: İran'ın Hoy şehri yakınlarında saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



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Ayrıntılar gelecek...

