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  4. SON DAKİKA | İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem! Halk panikle sokağa döküldü

SON DAKİKA | İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem! Halk panikle sokağa döküldü

02.07.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İran'da 6.1 büyüklüğünde derem meydana geldi. merkez üssü Hürmüzgan eyaletinde bulunan Hemir Limanı ile Basra Körfezi ve Hürmüzgan çevresi olan depremin ardından büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Öte yandan ilk depremden birkaç dakika sonra 4,6 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldiği aktarıldı.

SON DAKİKA | İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem! Halk panikle sokağa döküldü

Son dakika: İran gece saatlerinde depremle sarsıldı. Merkez üssü Hürmüzgan eyaletinde bulunan Hemir Limanı ile Basra Körfezi ve Hürmüzgan çevresi olan depremin büyüklüğü 6,1 olarak açıklandı. Yerel saatle 02.02'de meydana gelen depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

SON DAKİKA | İRAN'DA DEPREM

İlk depremden birkaç dakika sonra 4,6 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldiği aktarıldı.

deprem ıran

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Deprem Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi Bender Abbas şehrinde de hissedildi, halk sokağa döküldü.

deprem

Can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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(AA)

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