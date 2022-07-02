SON DAKİKA | İran'da 6,1 büyüklüğünde deprem! Halk panikle sokağa döküldü

Son dakika: İran gece saatlerinde depremle sarsıldı. Merkez üssü Hürmüzgan eyaletinde bulunan Hemir Limanı ile Basra Körfezi ve Hürmüzgan çevresi olan depremin büyüklüğü 6,1 olarak açıklandı. Yerel saatle 02.02'de meydana gelen depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

SON DAKİKA | İRAN'DA DEPREM

İlk depremden birkaç dakika sonra 4,6 büyüklüğünde artçı bir deprem daha meydana geldiği aktarıldı.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Deprem Hürmüzgan eyaletinin yönetim merkezi Bender Abbas şehrinde de hissedildi, halk sokağa döküldü.

Can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

(AA)

