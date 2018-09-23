Son dakika! İran'dan ABD'ye bir saldırı tepkisi daha: Başarılı olamayacaklar!

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz'da bir askeri geçit törenine düzenlenen silahlı saldırının yankıları sürüyor.

En az 25 kişinin öldüğü, 50'den fazla insanın da yaralandığı saldırının ardından Tahran yönetimi ABD'yi hedef alan yeni bir açıklama yaptı.

Devlet Başkanı Hasan Ruhani, Washington yönetiminin İran'da kaos çıkarmaya çalıştığını ancak başarılı olamayacağını söyledi. Ruhani, ABD'nin desteğini alan Suudi Arabistan ve müttefiklerinin İran'daki saldırının arkasındaki güçler olduğunu da sözlerine ekledi. İran liderine göre, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri İran sınırları içerisindeki 'terör' organizasyonlarını finanse ediyor.

İran ve ezeli düşmanı Suudi Arabistan, halihazırda iç savaş ülkesi Yemen'de karşı karşıya. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon İran destekli Husileri bombardımana tutuyor.

Taraflar, daha önce iç savaş ülkesi Suriye'de de kozlarını paylaştı.

