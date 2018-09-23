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Son dakika! İran'dan ABD'ye bir saldırı tepkisi daha: Başarılı olamayacaklar!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.09.2018 10:22 | Son Güncelleme

Askeri tören sırasında onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı saldırının ardından Washington'ı hedef alan İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, ABD'nin kaos çıkarmaya çalıştığını fakat başarılı olamayacağını söyledi.

Son dakika! İran'dan ABD'ye bir saldırı tepkisi daha: Başarılı olamayacaklar!

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz'da bir askeri geçit törenine düzenlenen silahlı saldırının yankıları sürüyor.

En az 25 kişinin öldüğü, 50'den fazla insanın da yaralandığı saldırının ardından Tahran yönetimi ABD'yi hedef alan yeni bir açıklama yaptı.

Devlet Başkanı Hasan Ruhani, Washington yönetiminin İran'da kaos çıkarmaya çalıştığını ancak başarılı olamayacağını söyledi. Ruhani, ABD'nin desteğini alan Suudi Arabistan ve müttefiklerinin İran'daki saldırının arkasındaki güçler olduğunu da sözlerine ekledi. İran liderine göre, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri İran sınırları içerisindeki 'terör' organizasyonlarını finanse ediyor.

İran ve ezeli düşmanı Suudi Arabistan, halihazırda iç savaş ülkesi Yemen'de karşı karşıya. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon İran destekli Husileri bombardımana tutuyor.

Taraflar, daha önce iç savaş ülkesi Suriye'de de kozlarını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD saldırı Hasan Ruhani Washington

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