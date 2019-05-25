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Son dakika İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

DÜNYA HABERLERİ  | 25.05.2019 12:40 | Son Güncelleme

ABD’nin Ortadoğu’ya yeni asker gönderme kararı bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı Murtaza Kurbani, yaptığı açıklamada ”Düşmanı uyarıyorum. ABD savaş gemilerini batırırız” dedi.

Son dakika İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran Devrim Muhafızları Genel Komutan Yardımcısı Murtaza Kurbani, İran milletinin ABD yönetimini terörist nitelendirdiğini söyleyerek "ABD bölgeye 2 savaş gemisi göndererek bizimle oyun oynamasın. Bu savaş gemilerini en ufak hatalarında 2 adet füzemizle denizin dibine göndeririz” ifadelerini kullandı.

İran’ın Hatem el Enbiya Merkez Komutanı Gholam Ali Rashid de ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstererek İran Meclis’inde yaptığı konuşmasında Hürmüz Boğaz’ı ve Basra Körfezi'nin istikrarı ve güvenliğinin İran olmadan sağlanamayacağına işaret ederek ”Düşmanı uyarıyorum. İran milletinin gücü ve iradesinde yanlış hesaplamalar yapmasınlar” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de yaptığı açıklamada, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını artırma kararını tehlikeli bularak, "Bu kararın karşısında durulmalıdır” demişti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD gemi Murtaza Kurbani

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