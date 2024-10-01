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  4. Son dakika: İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Tel Aviv'de sirenler çalıyor

Son dakika: İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Tel Aviv'de sirenler çalıyor

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
01.10.2024 19:40
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Son dakika haberi: İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e balistik füzeler ateşlediğini duyururken, Tel Aviv ve birçok kentte sirenler çaldı. İsrail basını İran'ın 100'ün üzerinde roket fırlattığını açıkladı. Demir Kubbe hava savunma sistemi devreye girerken, İsrailliler sığınaklara sığındı.

Son dakika: İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Tel Aviv'de sirenler çalıyor

Son dakika haberine göre, İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi. Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı. Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da, İsrail’e füze saldırısı başlattığını duyurdu.

13 NİSAN'DA DA FÜZE SALDIRISI YAPMIŞLARDI

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

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İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

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İran İsrail
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