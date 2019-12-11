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Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanıyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 17:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran sınırından Türkiye’ye giriş yapan terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandığını açıkladı.

Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanıyla yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İran sınırından Türkiye’ye giriş yapan terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı.

Ağrı/Doğubayazıt ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin İran sınırından Türkiye’ye giriş yaptığı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce operasyon başlatıldı.

Şube müdürlüğü ekipleri, Aziz Oruç isimli örgüt mensubunu; HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada Ağrı yolu üzerinde yakaladı.

Şahısla birlikte HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı da gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı HDP Türkiye terörist İRAN

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
birde CHP'liler görse bunu hdpnin arka bahçesi olup Demirtaş'ın uşağı olmasalar
hdp li ilçe bakanı diye mevkimi olur terörist de geç
Vatan hainleri içimizdekiler bitmediki dış düşmanlara sıra gelsin
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