Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız

25 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının sorumluluğunu hem İran hükümeti karşıtı Arap örgüt Ahvaz Ulusal Direnişi hem de IŞİD üstlendi. Cumhurbaşkanı Ruhani, Pazar günü New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı için hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD destekli Körfez ülkelerini İran'daki hükümet karşıtı Arap örgütlere mali ve askeri destek vermekle suçladı. Ülke ismi vermeyen Ruhani, "İran bu saldırıya kanun ve ülke çıkarları çerçevesinde yanıt verecek" dedi.

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz'da bir askeri geçit törenine düzenlenen silahlı saldırının yankıları sürüyor. En az 25 kişinin öldüğü, 50'den fazla insanın da yaralandığı saldırının ardından İran Devrim Muhafızları, intikam yemini etti.

İran Devrim Muhafızları, Ahvaz kentinde askeri geçit törenine yapılan ve 12'si Devrim Muhafızı 25 kişinin ölümüne yol açan saldırının faillerinden 'unutulmaz ve ölümcül bir intikam' alacağını duyurdu.

"ABD KAOS VE KARGAŞA ÇIKARMAK İSTİYOR"

Ruhani şöyle konuştu: "ABD bu ülkeye yeniden adımını atabilmek için ülkemizde kaos ve kargaşa çıkarmak istiyor, ama bunlar hayal ürünü ve asla amaçlarına ulaşamayacaklar."

HAMANEY: ABD'NİN KUKLALARININ KOMPLUSU

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de dün saldırıdan "ABD'nin kuklaları" olarak tanımladığı Körfez ülkelerini sorumlu tutmuştu. Yayımladığı açıklamada, "Bu saldırı, ABD'nin kuklaları olan bölge ülkelerinin komplolarının bir devamı ve amacı ülkemizde güvensizlik ortamı yaratmak" ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise "yabancı bir rejim tarafından parası ödenen teröristleri" suçlarken, "İran bölgesel terör destekçilerini ve ABD'li efendilerini de sorumlu tutuyor" demişti.

Öte yandan Ahvaz'daki saldırıyla ilgili yorumları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) maslahatgüzarının Pazar günü İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı duyuruldu. İran devlet televizyonu Press TV, BAE'den bir yetkilinin açıklamaları üzerine Dışişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiğini duyurdu, ancak detay vermedi.