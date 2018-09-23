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Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 23.09.2018 14:51 | Son Güncelleme

Reuters'ın son dakika haberine göre, İran Devrim Muhafızları Ahvaz kentinde askeri geçit törenine yapılan ve 12'si Devrim Muhafızı 25 kişinin ölümüne yol açan saldırının faillerinden 'unutulmaz ve ölümcül bir intikam' alacağını duyurdu.

Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız

İran Devrim Muhafızları, Ahvaz kentinde askeri geçit törenine yapılan ve 12'si Devrim Muhafızı 25 kişinin ölümüne yol açan saldırının faillerinden 'unutulmaz ve ölümcül bir intikam' alacağını duyurdu.

KANLI SALDIRININ YANKILARI SÜRÜYOR

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz'da bir askeri geçit törenine düzenlenen silahlı saldırının yankıları sürüyor. En az 25 kişinin öldüğü, 50'den fazla insanın da yaralandığı saldırının ardından İran Devrim Muhafızları, intikam yemini etti.

RUHANİ: İRAN, BU SALDIRIYA YANIT VERECEK

25 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının sorumluluğunu hem İran hükümeti karşıtı Arap örgüt Ahvaz Ulusal Direnişi hem de IŞİD üstlendi. Cumhurbaşkanı Ruhani, Pazar günü New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı için hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD destekli Körfez ülkelerini İran'daki hükümet karşıtı Arap örgütlere mali ve askeri destek vermekle suçladı. Ülke ismi vermeyen Ruhani, "İran bu saldırıya kanun ve ülke çıkarları çerçevesinde yanıt verecek" dedi.

"ABD KAOS VE KARGAŞA ÇIKARMAK İSTİYOR"

Ruhani şöyle konuştu: "ABD bu ülkeye yeniden adımını atabilmek için ülkemizde kaos ve kargaşa çıkarmak istiyor, ama bunlar hayal ürünü ve asla amaçlarına ulaşamayacaklar."

HAMANEY: ABD'NİN KUKLALARININ KOMPLUSU

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de dün saldırıdan "ABD'nin kuklaları" olarak tanımladığı Körfez ülkelerini sorumlu tutmuştu. Yayımladığı açıklamada, "Bu saldırı, ABD'nin kuklaları olan bölge ülkelerinin komplolarının bir devamı ve amacı ülkemizde güvensizlik ortamı yaratmak" ifadesini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise "yabancı bir rejim tarafından parası ödenen teröristleri" suçlarken, "İran bölgesel terör destekçilerini ve ABD'li efendilerini de sorumlu tutuyor" demişti.

Öte yandan Ahvaz'daki saldırıyla ilgili yorumları nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) maslahatgüzarının Pazar günü İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı duyuruldu. İran devlet televizyonu Press TV, BAE'den bir yetkilinin açıklamaları üzerine Dışişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiğini duyurdu, ancak detay vermedi.

İran medyası, Dışişleri Bakanlığı'nın İngiltere, Hollanda ve Danimarkalı üst düzey diplomatları da dün bakanlığa çağırdığını duyurdu.

ABD: İRAN HALKININ YANINDAYIZ

ABD Dışişleri Bakanlığı söcüsü Heather Nauert ise "Radikal İslami terörizm belası karşısında İran halkının yanındayız ve onlara başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN'DAN KINAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a hareketinden önce İran'a başsağlığı diledi.

ABD'nin müttefikleri olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikler ile gerilimli ilişkilere sahip Körfez ülkesi Katar, en az 70 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırıyı kınadı.

Silahlı saldırganlar, 1980-88 İran-Irak savaşının başlangıç günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenini izleyen İranlı yetkililerin bulunduğu alana ateş açmıştı.

Irna Haber Ajansı, ölenler arasında geçit törenini izleyen kadın ve çocukların da bulunduğunu bildirdi.

Bu arada dört kişi olduğu belirtilen saldırganlarla ilgili de çelişkili haberler geliyor. Resmi medya dört saldırganın da öldürüldüğünü duyururken, Vali Yardımcısı Ali Hüseyin Hüseyinzade iki saldırganın öldürüldüğünü, ikisinin de gözaltına alındığını söylemişti.

Saldırının, 1979 İran Devrimi'nden beri Devrim Muhafızları'na yönelik en kanlı saldırılardan biri olduğu belirtiliyor.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yaw he he. Bu mollra rejimi iran halkını perişan ettıler. 1000 yıldan eskı ıran kulturunun ıcıne ettıler. Halk sefalet ıcınde yasıyor, aynı akp gıbı iranı mahvedıyorlar.
kurusıkı sınız olum anca lafta ascaz kescez ortada tık yok
Bunlar gibi 2 ülke karşılık verse ABD kedi gibi olur
alır abi adamlar devletse alır
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