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İran'dan savaşın seyrini değiştirecek açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2018 13:45 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Sözcüsü Behram Kasımi, ülkesinin Esad rejimini İdlib'e düzenleyeceği olası bir operasyona katılmayacağını söyledi

İran'dan savaşın seyrini değiştirecek açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye'deki iç savaşın düğüm noktası haline gelen İdlib'le ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

Kasımi, Suriye ordusunun yapacağı olası bir operasyona İran'ın katılmayacağını söyledi.

İdlib konusunun Suriye halkına zarar vermeden çözülmesi gerektiğini belirten Kasım, Türkiye ve Rusya ile yapılan görüşmelerde bazı konuları gündeme getirdiklerini belirtti.

İran'ın Suriye'de sadece danışmanlık desteği verdiğinin altını çizen Tahran sözcüsü, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını ve bu nedenle kısa süre içerisinde ülkenin 'teröristlerden' temizlenmesini istediklerini ifade etti.

Kasımi, "Şu an İdlib'de insani konular için girişimler var. Bunların başarıya ulaştığını görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İdlib, Suriye'de 7 yıldır süren iç savaşın ardından muhaliflerin elinde kalan son büyük şehir olarak öne çıkıyor. Savaşın düğüm noktalarından biri olan kent, bir süredir Esad rejiminin kuşatmasında bulunuyor.

İran'ın Suriye'de birçoğu paramiliter güçler olmak üzere 100 bine yakın silahlı gücü olduğu tahmin ediliyor.

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İRAN Esad İdlib behram kasimi operasyon

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