Son dakika! İran'ın başkenti Tahran'da kargo uçağı düştü

İran'ın başkenti Tahran'ın batısında bir kargo uçağı düştü. Elborz iline bağlı Sefadeşt kırsalında düşen uçağın 707 tipi bir kargo uçağı olduğu belirtildi. Kırgızistan'dan İran'a gelen uçağın piste inişte alçalmaya geçtiği sırada kontrolden çıktığı bildiriyor. İran medyası, uçakta 10 mürettebatın bulunduğunu duyurdu. AYRINTILAR GELİYOR...

Olay yerinden ilk kareler geldi

İran'ın başkenti Tahran’daki Fath Havalimanı’nda bir kargo uçağı düştü. Yetkililer Boeing 707 tipi uçakta 9 kişinin olduğunu açıklarken henüz kazanın nedeni hakkında bir bilgi verilmedi.

UÇAK İRAN’IN MI KIRGIZİSTAN’IN MI? İran yerel basını, Tahran’ın batısında düşen uçağın Kırgızistan Hava Yolları’na ait olduğu açıklandı. Safadeşt bölgesine düşen uçağın olumsuz hava şartları yüzünden düşmüş olabileceği aktarıldı.

Öte yandan Kırgızistan’tan da olayla ilgili bir açıklama geldi. Kırgız yetkililer, düşen kargo uçağının İran’da bulunan Payam Hava Yolları’na ait olduğunu duyurdu