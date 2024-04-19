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  4. Son dakika | İran'ın saldırısı Mecliste yankı buldu: AK Partili isimden destek! "'Büyük Şeytan'a taş attılar, tebrik ediyorum"

Son dakika | İran'ın saldırısı Mecliste yankı buldu: AK Partili isimden destek! "'Büyük Şeytan'a taş attılar, tebrik ediyorum"

19.04.2024 08:34
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Dünya İran'ın İsrail'e saldırısından sonra bugün de savaş paniğiyle sarsıldı. İsrail misilleme olarak İran'a füze saldırısı gerçekleştirdi. İran'ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırıya ise AK Partili Milletvekili Mehmet Sait Yaz'dan destek geldi.

Son dakika | İran'ın saldırısı Mecliste yankı buldu: AK Partili isimden destek! "'Büyük Şeytan'a taş attılar, tebrik ediyorum"

Orta Doğu'da tansiyon yeniden had safhada! İsrail Gazze'deki katliamını sürdürürken İran'dan İsrail'e füzelerle hava saldırısı gerçekleşmişti. Bugün de İsrail'den İran topraklarına füzeler fırlatıldı, İsfahan kentinde patlama sesleri yükseldi. Bu sırada İran'ın saldırısı Türkiye'de yankı bulmaya devam etti.

AK PARTİLİ İSİMDEN İRAN'A TEBRİK

AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mehmet Sait Yaz, İran'ın saldırısını Meclisten yaptığı konuşmayla değerlendirirken destek verdi.

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"VURULAMAZ, KİMSE KARŞI ÇIKAMAZ DENİYORDU"

Yaz konuşmasında "Evet, İran İsrail'i vurdu. Vurulmaz denilen, hiç kimse karşı çıkamaz denilen İsrail ve Amerika'yı İran füzelerle vurdu. Ben bu nedenle, İsrail'e, 'Büyük Şeytan'a taş atan, füze atan İran'ı ve İran halkını tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran, İHA ve balistik füzeler fırlatarak İsrail'e saldırı düzenlemiş, İsrail'in hava savunma sistemi 'Demir Kubbe'si İran füzelerini imha etmişti. İran'dan kısa süre sonra gelen açıklamada "Mesele sonuçlanmıştır" denmişti.

jdskldsaBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İran İsrail
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