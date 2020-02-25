Son dakika: İran Sağlık Bakanı Yardımcısında koronavirüs tespit edildi

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İraç Harirçi, sosyal medyada kendi yayınladığı videoda koronavirüse yakalandığını söyledi. Harirçi yayınlandığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Size koronavirüsüne yakalandığını bildiriyorum. Ben de korona oldum. Dün akşam ateşim vardı ve kendimi evde izole ettim. Yapılan ilk testimin sonucu pozitif çıktı. Birkaç dakika önce bana yapılan son testin de pozitif olduğunu bildirdiler. Şu anda tedaviye başlıyorum ve durumum kötü değil. İnanıyorum ki birkaç hafta içerisinde iyileşeceğim.”

Kaynak: İHA-AA

