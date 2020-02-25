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  4. Son dakika: İran Sağlık Bakanı Yardımcısında koronavirüs tespit edildi

Son dakika: İran Sağlık Bakanı Yardımcısında koronavirüs tespit edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2020 14:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İran Sağlık Bakan Yardımcısı İraç Harirçi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Son dakika: İran Sağlık Bakanı Yardımcısında koronavirüs tespit edildi

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İraç Harirçi, sosyal medyada kendi yayınladığı videoda koronavirüse yakalandığını söyledi. Harirçi yayınlandığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Size koronavirüsüne yakalandığını bildiriyorum. Ben de korona oldum. Dün akşam ateşim vardı ve kendimi evde izole ettim. Yapılan ilk testimin sonucu pozitif çıktı. Birkaç dakika önce bana yapılan son testin de pozitif olduğunu bildirdiler. Şu anda tedaviye başlıyorum ve durumum kötü değil. İnanıyorum ki birkaç hafta içerisinde iyileşeceğim.”

Kaynak: İHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs

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