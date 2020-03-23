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Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2020 12:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127 artarak 1812'ye yükselirken, İspanya'da da son 24 saatte virüse yakalanan 462 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19
nedeniyle ülke genelinde 127 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 1812'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1411 artarak 23 bin 49'a ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalananların yaş ortalamasının 59, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının ise 64 olduğunu aktaran Cihanpur, 8 bin 376 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini dile getirdi.

İran'da Kovid-19 ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

İSPANYA'DA DA TABLO KÖTÜLEŞİYOR

İspanya'da da son 24 saatte koronavirüse yakalanan 462 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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İRAN koronavirüs İspanya

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