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  4. Son dakika İran ve İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölü ve ve vaka sayısı arttı

Son dakika İran ve İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölü ve ve vaka sayısı arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 12:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 157 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 234'e, vaka sayısı ise 29 bin 406'ya yükseldi. İspanya'da ise hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a çıktı.

Son dakika İran ve İspanya'da koronavirüs nedeniyle ölü ve ve vaka sayısı arttı

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19
nedeniyle ülke genelinde 157 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 234'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 389 artarak 29 bin 406'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 10 bin 457 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19, ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde ortaya çıkmış daha sonra ülke geneline yayılmıştı.

İSPANYA'DA SON 24 SAATTE 655 CAN KAYBI

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a çıktı

Kaynak: AA

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