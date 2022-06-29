Son Dakika: İş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu nasıl? İlk açıklama geldi

Son dakika haberi: İş insanı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi. Ali Ağaoğlu, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Şimdi Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumunun nasıl olduğu merak ediliyor. İşte ünlü iş insanın sağlık durumu ile ilgili tüm detaylar...

İŞTE ALİ AĞAOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU

Ali Ağaoğlu, öğle saatlerinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Ali Ağaoğlu'na anjiyo tedavisi uygulandı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Ağaoğlu'nun tedavisi hastanede devam ediyor.

Diğer yandan hastane çevresinde güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Kaynak: İHA

