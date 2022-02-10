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Son dakika: İSKİ'den İstanbullulara fatura çağrısı

10.02.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbullulara "faturaların düzenli ödenmesi" çağrısı yaptı. İSKİ'den yapılan açıklamada, "İSKİ’nin 2022 yılı için hesapladığı elektrik maliyeti 1 milyar 300 milyon TL iken, son elektrik zamlarıyla bu rakam 3 milyar TL’ye yükselmiştir. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak, faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: İSKİ'den İstanbullulara fatura çağrısı

Son dakika... İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), "2022 yılı için hesapladığımız elektrik maliyeti 1 milyar 300 milyon TL iken, son elektrik zamlarıyla 3 milyar TL’ye yükselmiştir. İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak, faturalarını düzenli ödemelerini bekliyoruz." açıklamasında bulundu. İSKİ'den yapılan açıklamada, İstanbul'a verilen suyun büyük bir bölümün şehir dışından getirildiği ve bunun da İSKİ'nin elektrik maliyetinin artmasına neden olduğu vurgulandı.

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İSKİ'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya kullanıcılarının, elektriğe gelen zamları öne sürerek, elektrik faturalarıyla birlikte su faturalarını da ödememe çağrısı yaptıklarının görüldüğü belirtildi.

İSKİ'nin uyguladığı su tarifesinin diğer büyükşehirlerle kıyaslandığı açıklamada, "Öncelikle belirtmek isteriz ki; halihazırda İSKİ’nin uyguladığı 5,56 TL/metreküplük 1. Kademe konut tarifesi, 30 büyükşehir belediyesinin uyguladığı su tarifeleri içerisinde 23. sıradadır." ifadeleri kullanıldı.

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İstanbul'a verilen suyun büyük bir bölümün şehir dışından getirildiği ve bunun da İSKİ'nin elektrik maliyetinin artmasına neden olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul’da kente verilen suyun büyük bir kısmı şehir dışından terfi ettirilerek sağlanmaktadır. Bu bakımdan suyun maliyetinde elektriğin çok önemli bir etkisi bulunmakta olup, son elektrik zamlarından en çok etkilenenler arasında Kurumumuz ilk sıralarda yer almaktadır. Şöyle ki İSKİ’nin 2022 yılı için hesapladığı elektrik maliyeti 1 milyar 300 milyon TL iken, son elektrik zamlarıyla bu rakam 3 milyar TL’ye yükselmiştir. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimizden bu durumu dikkate alarak, faturalarını düzenli olarak ödemelerini bekliyoruz."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ
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