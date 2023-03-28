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Son dakika: İskoçya tarihinde ilk kez bir Müslüman başbakan seçildi!

28.03.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İskoç Ulusal Partisinin (SNP) yeni Genel Başkanı Hamza Yusuf, İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da yapılan oylamanın ardından İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu.

Son dakika: İskoçya tarihinde ilk kez bir Müslüman başbakan seçildi!

Son dakika: İskoçya Bölgesel Başbakanı ve SNP Genel Başkanı Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifası sonrası başlayan liderlik yarışını dün Hamza Yusuf'un kazanmasının ardından İskoçya Parlamentosunda oylama yapıldı.

Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf, parlamentoda yapılan oylamada 71 oyla mecliste çoğunluğu elde etti.

Böylece Hamza Yusuf, yeni İskoçya Bölgesel Başbakanı oldu.

Babası Pakistan kökenli olan ve 1960'larda İskoçya'ya göç eden Hamza Yusuf'un annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İSKOÇ ULUSAL PARTİSİNİN YENİ LİDERİ HAMZA YUSUF

Nicola Sturgeon'ın hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifasının ardından başlayan liderlik yarışını dün Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf kazanmıştı.

SNP üyeleri tarafından 13 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren oylamanın ardından 26 bin 32 oy alarak yarışı kazanan Yusuf, partinin yeni lideri olmuştu.

İskoçya'nın Glasgow kentinde dünyaya gelen Pakistan asıllı 37 yaşındaki Hamza Yusuf, parti üyelerinin oylarının yüzde 52’sini alarak rakipleri Kate Forbes ve Ash Regan'ı geride bırakmıştı.

Rakipleri kampanya sürecinde eşcinsel evliliklere ve kürtaj hakkına karşı çıkarken, Hamza Yusuf, LGBT haklarını savunacağını beyan etmişti.

Hamza Yusuf, ayrıca sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, öncelikle partisiyle ekip halinde İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye "kararlı" olduğunu belirtmişti.

İskoçya halkının bağımsızlığa her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğunu vurgulayan Yusuf, "Biz bunu sağlayacak nesil olacağız." demişti. (AA)

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Başbakan İskoçya

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