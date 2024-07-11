SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. SON DAKİKA: İsmail Uyanık seçime 1 hafta kala TFF Başkan adaylığından çekildiğini açıkladı!

SON DAKİKA: İsmail Uyanık seçime 1 hafta kala TFF Başkan adaylığından çekildiğini açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.07.2024 14:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık TFF Başkan adaylığından çekildiğini duyurdu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: İsmail Uyanık seçime 1 hafta kala TFF Başkan adaylığından çekildiğini açıkladı!

TFF Başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala, Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık daha önce adaylığını açıkladığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.

Uyanık, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsız ve özerk futbol ilkesiyle çıktığım TFF Başkan Adaylığı yolunda;

Türk futbol paydaşlarının, futbol dışı aktörler tarafından yönetilmek ve yönlendirilmek konusunda aynı kararlılıkta olduğunu,

Futbol ailesinin de katkılarıyla siyaset ve futbolun ayrılmasının gelinen noktada mümkün olmayacağını,

TFF seçimlerinin aynı odaklı iki aday arasında geçebilmesi için uygun ortamın özenle oluşturulduğunu,

Türk Futbol Kulüplerinin, oluşan bu baskı ve korku ortamında, çaresizliklerinden sıyrılmak bir yana bu kaos ve futbol varoluşluğuna açıkça ortak olduklarını müşahede etmekle,

Bu sistemde seçimleri kazanmak bir yana demokratik bir seçime katılmamızın anlamsız ve hatta dosyamızda mevcut 36 cesur imzanın seçime katılma yeter sayısına ulaşmasının mümkün olamayacağını gördüğüm için,

Bana ve ilkelerime imza vererek destek olan tüm futbol paydaşlarına şükranlarımı sunmakla, gelinen noktada TFF seçimlerinde aday olmama kararımı Türk Futbol Kamuoyuyla paylaşırım."

Euro 2024
F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde korkutan hakem!F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde korkutan hakem!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Samsunspor son dakika tff
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir

Erdoğan: Bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir

İkinci elde 'sıfır' etkisi sona erdi, tablo terse döndü: "Fiyatlar yüzde 20 artabilir"

İkinci elde 'sıfır' etkisi sona erdi, tablo terse döndü: "Fiyatlar yüzde 20 artabilir"

Wanda Nara ayrılığı açıkladı, Simge Sağın'dan paylaşım geldi!

Wanda Nara ayrılığı açıkladı, Simge Sağın'dan paylaşım geldi!

Kendisi de gelmek istiyor! F.Bahçe, Batshuayi'nin rövanşını o isimle alacak

Kendisi de gelmek istiyor! F.Bahçe, Batshuayi'nin rövanşını o isimle alacak

Yenilgi sonrası Mourinho o isimlerin üzerini çizdi! 3 isim kadro dışı...

Yenilgi sonrası Mourinho o isimlerin üzerini çizdi! 3 isim kadro dışı...

Edin Dzeko için ayrılık açıklaması!

Edin Dzeko için ayrılık açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.